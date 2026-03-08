Операторы БПЛА, спасатели и боксеры: истории сильных женщин из Башкирии

Этот репортаж о женщинах, которые каждый день доказывают: возраст, профессия и обстоятельства – не главное. Главное – характер. Каждая героиня стала примером того, что невозможное возможно.

В свои 60 с небольшим она уже не боится ставить перед собой амбициозные задачи. И, кажется, нет сомнений, что она добьется результата. Розу Дмитриеву интернет-аудитория больше знает как Розочку Рашитовну. Четыре года назад она впервые задумалась: а почему бы не попробовать что-то новое? И начала вести блог. О тюлях и занавесках, которые сама же и шьёт. Сын Розочки Рашитовны – тоже блогер, который известен в соцсетях своими юмористическими роликами. Женщина и сама принимает участие в совместных скетчах, не боясь экспериментов.

В диспетчерской МЧС тихо не бывает никогда. Сюда стекаются вызовы о пожарах со всей Уфы. Командует этим сложным механизмом капитан с 16-летним стажем Ольга Прокофьева. В её подчинении – 25 человек. Каждый звонок – это чья-то беда. Нужно мгновенно оценить ситуацию, отправить нужные силы и при этом успокоить человека на том конце провода. Ответственность колоссальная. Она пошла по стопам отца-пожарного. И ни разу не пожалела. Иногда, говорит, хочется не только командовать, но и самой почувствовать, что происходит на выезде. Поэтому участвует в учениях в одном ряду с огнеборцами.

Грани между мужскими и женскими профессиями уже давно начали стираться. Анастасия Михайлова по образованию – учитель начальных классов, а вот по должности – старший оператор взвода беспилотных систем. Подписала контракт, когда поняла: не может оставаться в стороне. Ее задача – разведка и корректировка. Небо, дроны и приказы. И ни капли сожаления о сделанном выборе.

Не бывает женских профессий и в спорте, доказывает своим примером Мария Карабанова. Она первый тренер-женщина по боксу, который работает с мужчинами – готовит сборную Башкортостана. Ринг – место, где не прощают слабости. И здесь она чувствует себя как дома.