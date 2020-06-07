Из-за коронавируса в Башкирии может увеличиться число несчастных случаев на водоёмах

Купальный сезон в 2020 году обещает быть напряжённым. Люди, привыкшие отдыхать на море, в этом году лишились этой возможности из-за коронавируса.

О предстоящей опасности на водоёмах Башкирии рассказал председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Дело в том, что любители моря в этом году устремятся на водоёмы в республике. Многие будут купаться в запрещённых местах. Из-за этого число несчастных случаев на воде в Башкирии может увеличиться.

Гумеров также добавил, что ситуацию усугубляет и жара, которая ожидается уже на следующей неделе. По его словам, в прошлом году на водоёмах Башкирии тонуло по 5 человек ежедневно.