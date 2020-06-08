В Башкирии продолжаются поиски 49-летнего мужчины

В селе Аксаково Белебеевского района Башкирии пропал без вести 49-летний сельчанин. Юрий Маслов не выходит на связь с родными и близкими с 31 мая. В Тот день мужчина ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.
Приметы Юрия: рост около 170 см, телосложение плотное, короткие темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения мужчина был одет в голубую футболку, джинсы синего цвета и синие кроссовки.
Родные не находят себе места. В поисках принимают активное участие волонтеры. Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по телефону 8 (800) 700-54-54 или 02.