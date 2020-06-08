Радия Хабирова расстроило поведение жителей Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что расстроен тем, как большинство уфимцев игнорируют масочный режим во время прогулок в парке. Руководитель региона отметил, что данный факт показывает лишь то, что люди относятся беспечно к своему здоровью. По его словам, он снова готов привлечь волонтеров для бесплатной раздачи масок жителям столицы.
Также Хабиров поделился своими опасениями, что все чаще заболевают граждане в возрасте 65+. Он заявил, что речь о снятии режима самоизоляции для этих людей и идти не может.