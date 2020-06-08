Радия Хабирова расстроило поведение жителей Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что расстроен тем, как большинство уфимцев игнорируют масочный режим во время прогулок в парке. Руководитель региона отметил, что данный факт показывает лишь то, что люди относятся беспечно к своему здоровью. По его словам, он снова готов привлечь волонтеров для бесплатной раздачи масок жителям столицы. 

Мы фиксируем, что жители, все-таки, очень беспечно относятся к своему здоровью. Если взять парки и скверы, и это было для меня неприятным расстройством — 90% людей не носят маски. Эту ситуацию будем перемалывать, так не пойдет. Пусть дирекция парков и патрули этим займутся. Людей нужно убеждать. Я готов пойти на то, чтобы снова бесплатно раздавать маски, но люди должны приучаться к масочном режиму. Нигде кроме магазинов в масках я людей не вижу.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Также Хабиров поделился своими опасениями, что все чаще заболевают граждане в возрасте 65+. Он заявил, что речь о снятии режима самоизоляции для этих людей и идти не может. 