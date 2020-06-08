Стало известно, когда аэропорт в Уфе откроют для международных рейсов

Из-за угрозы распространения коронавируса аэропорты многих стран перестали перевозить пассажиров. Внутренние рейсы продолжают свою работу, однако международные всё ещё закрыты для перевозок. Роспотребнадзор озвучил рекомендации по открытию аэропортов для перевозок между странами.

Аэропорт «Уфа» попал в список рекомендованных к открытию. Скорее всего, в зарубежные страны самолёты из Уфы полетят уже с 15 июля. Это рекомендованная дата для возобновления международных рейсов.

Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве наказал чётко контролировать и мониторить процесс возобновления полётов. Госкомитет Башкирии рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Также Глава региона поручил провести консультацию с администрацией аэропорта, чтобы организовать полёты при угрозе распространения коронавируса.