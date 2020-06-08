В России зафиксировано почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные. В России за сутки зафиксировано 8985 новых случаев заболевания. Суточные показатели держатся на одном уровне уже долгое время.

Всего за время пандемии в России выявлено 476 658 зараженных COVID-19. Одновременно коронавирусом болеют 239 999 человек. Показатели смертности и выздоровления также изменились.

За сутки полностью излечились 3957 человек (за всё время – 230 688). Летально закончились 112 случаев заболевания (за всё время – 5971). Количество смертельных случаев за сутки является самым минимальным показателем с 25 мая.