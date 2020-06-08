В Уфе студенты могут получить повышенную стипендию

Один из уфимских вузов готов предоставить студентам-высокобалльникам повышенную стипендию. С такой инициативой выступил Башкирский государственный аграрный университет. О всех правилах получения повышенных выплат рассказал Ученый совет вуза.

Абитуриенты, который набрали высокие баллы ЕГЭ и поступили на очное отделение, могут рассчитывать на повышенную стипендию. Абитуриенты должны набрать суммарно более 190 баллов по Единому государственному экзамену. Также выплаты положены победителям и призерам Всероссийской Олимпиады школьников, предметных олимпиад.

Сумма повышенной стипендии зависит от количества набранных баллов. Если выпускник набрал от 190 до 209 баллов, то ему положена стипендия 11 000 рублей. Если количество баллов превышает 210 баллов, сумма стипендии составит 16 500 рублей.