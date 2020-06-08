В Уфе в Доме печати зафиксировали вспышку коронавируса

В Доме печати в башкирской столице зафиксирована вспышка коронавируса. У одного из сотрудников издательского дома выявлен вирус COVID-19. Десять человек отправлены на обязательную самоизоляцию.

У сотрудницы отдела подписки газеты «Вечерняя Уфа» выявили коронавирус. Как сообщает директор издательства, заболевшая чувствует себя удовлетворительно. Болезнь сотрудницы протекает в легкой форме, ей оказывается необходимое лечение. У десяти контактных лиц был взят анализ на коронавирус – у пяти сотрудников результаты отрицательные.

Издательский дом по больше части переведен на удаленную работу, поэтому контакт зараженного с коллегами был минимален. В здании проведены все необходимые санитарные меры, дезинфекция первых двух этажей. Газета выпускается в прежнем режиме.