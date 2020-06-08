Стали известны результаты обследования дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе
В Администрации Уфы озвучили результаты обследования жилого дома №5 по улице Шота Руставели. Его проводило ООО «Производственная фирма «Вуд Мастер» по заказу ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы».
По результатам обследования установлено, что основной причиной образования трещин в стенах дома послужило нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций (отсутствие деформационного шва) и неравномерная осадка фундамента. Техническое состояние наружных стен блок-секции 2 в месте сопряжения блок-секций и внутренних стен блок-секции 1 оценивается как «ограничено работоспособное». Трещины в данном доме были зафиксированы до начало работ. Кроме этого компания-застройщик произведет расселение жильцов и снос здания бывшего общежития — двухэтажного дома № 76 по улице Шота Руставели.
пресс-служба мэрии Уфы
Накануне прошла встреча с жителями данного дома. Шел разговор о подготовительных работах и освоении строительной площадки на участке, который ограничен внутриквартальным проездом в Орджоникидзевском районе, проспектом Октября, улицами Шота Руставели и Российской.
У застройщика есть права на данный земельный участок. Проектная документация разработана на основании выполненных инженерных изысканий. Все документы получили положительное заключение экспертной организации. Разрешение на строительство выдано в соответствии с действующим законодательством.
Рустам Тухватуллин, начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы
Жителям предоставили необходимые документы и разрешения на строительство.
Сейчас застройщик проводит освоение строительной площадки и подготовительные работы. Представители мэрии сообщили, что жильцов жилого дома №76 по улице Шота Руставели расселят, а здание снесут.
Трещины в жилом доме №5 по улице Шота Руставели послужили одной из причин протестов.