Стали известны результаты обследования дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе

По результатам обследования установлено, что основной причиной образования трещин в стенах дома послужило нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций (отсутствие деформационного шва) и неравномерная осадка фундамента. Техническое состояние наружных стен блок-секции 2 в месте сопряжения блок-секций и внутренних стен блок-секции 1 оценивается как «ограничено работоспособное». Трещины в данном доме были зафиксированы до начало работ. Кроме этого компания-застройщик произведет расселение жильцов и снос здания бывшего общежития — двухэтажного дома № 76 по улице Шота Руставели.

пресс-служба мэрии Уфы