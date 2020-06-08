В Башкирии 2021 год объявят Годом дорог

2021 год в республике объявят Годом дорог. Об этом на оперативном совещание в правительстве заявил Радий Хабиров. Он назвал неудовлетворительное состояние дорог большой проблемой.

Глава региона поручил изыскать средства, работать с федеральным центром и увеличить дорожный фонд, чтобы в следующем году привести дороги в порядок.

Также Глава республики заявил, что дальнейшего послабления режима самоизоляции пока не будет. Из-за хаотичного движения вахтовиков в республике начали фиксировать рост заболевших в возрасте 65+. Последние несколько дней суточный прирост заражённых в республике составлял свыше 100 человек. Уфимцы также стали пренебрегать и масочным режимом.