В Башкирии 2021 год объявят Годом дорог

2021 год в республике объявят Годом дорог. Об этом на оперативном совещание в правительстве заявил Радий Хабиров. Он назвал неудовлетворительное состояние дорог большой проблемой.
Глава региона поручил изыскать средства, работать с федеральным центром и увеличить дорожный фонд, чтобы в следующем году привести дороги в порядок.
Также Глава республики заявил, что дальнейшего послабления режима самоизоляции пока не будет. Из-за хаотичного движения вахтовиков в республике начали фиксировать рост заболевших в возрасте 65+. Последние несколько дней суточный прирост заражённых в республике составлял свыше 100 человек. Уфимцы также стали пренебрегать и масочным режимом.
Радий Хабиров предложил перенести торжественные мероприятия по случаю празднования Дня медицинского работника с 21 июня на 26-е. Ситуация с коронавирусной инфекцией не располагает к празднику. Предложение поддержал и министр здравоохранения республики Максим Забелин.