В Башкирии назвали новые очаги коронавируса

В Башкирии увеличивается количество больных коронавирусом среди врачей республиканских больниц.

Согласно свежим данным Роспотребнадзора, число инфицированных медработников достигло 716 человек. Всего в Башкирии на данный момент выявлено 4017 подтвержденных случаев заражения.

Грубо говоря, в регионе каждый шестой больной - врач. Новые случаи заболевания зафиксированы сразу в нескольких больницах: Татышлинского, Зианчуринского и других районов. Подобная ситуация наблюдается и в Уфе.

В Минздраве Башкирии подчеркнули, что в больницах, где выявлены зараженные сотрудники, вводятся ограничительные мероприятия. К счастью, обошлось без массовых заражений. В ведомстве эти очаги называют спорадическими. Говоря обычным языком, редкими или случайными.