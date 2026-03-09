В Башкирии установлены новые меры поддержки матерей-героинь

С этого года в России матерям-героиням начали ежемесячно выплачивать по 76 тысяч рублей. Таких родителей в Башкортостане насчитывается 10. Федеральная мера поддержки учреждена главой государства и назначается в беззаявительном порядке с даты присвоения звания.

Семь дочерей и пять сыновей: семья Курманаевых богата детьми. Супруги не только успевают заниматься воспитанием, но и активно включены в общественную жизнь – организуют мероприятия, помогают в качестве волонтёров. Кто-то из старших детей уже живёт в Уфе: учатся в вузе, увлекаются спортом. Есть и те, кто посвящает себя науке и театральному искусству, тогда как младшие выбрали самбо и спортивную гимнастику. Президент Владимир Путин удостоил Гульназ Курманаеву звания «Мать-героиня». После получения награды в 2023 году она предложила, чтобы матерей-героинь приравняли к Героям Труда.

Женщин, которые сидят дома, домохозяйки, чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными, потому что физически не успевают работать. Чтобы была альтернатива карьере, приравнять матерей-героинь. Гульназ Курманаева, многодетная мама

С этого года для женщин в России, которые воспитывают свыше 10 детей, ввели новую меру поддержки – ежемесячную выплату в размере 76 тысяч рублей. Всего в Башкортостане насчитывается 10 матерей-героинь. Чтобы получать пособие, родителю не нужно подавать документы, если, конечно, всероссийское звание им присвоили не ранее 2025 года.

Также с этого года матери-героини, находящиеся на заслуженном отдыхе, имеют право на ежемесячную денежную выплату к пенсии в размере 36 тысяч рублей. Фаниль Вахитов, управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Башкортостан

Особое внимание многодетным семьям уделяют и на региональном уровне. Их в республике более 70 тысяч, и за последние пять лет стало больше почти на четверть. 2026 год, по инициативе Радия Хабирова, объявлен Годом большой и дружной семьи.