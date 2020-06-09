Жители Башкирии после открытия магазинов кинулись скупать одежду

В Башкирии зафиксирован рекорд по покупкам одежды и обуви. После того, как в республике открылись непродовольственные магазины и торговые центры, жители ринулись опустошать полки.

В минувшую субботу показатель активности покупок одежды и обуви в Башкирии показал 150 % от среднего уровня в феврале этого года. Больше было только перед Международным женским днём.

Другими популярными категориями у жителей республики оказались фастфуд и рестораны. Показатели в сфера красоты также подходят к докоронавирусным.