Жители Башкирии после открытия магазинов кинулись скупать одежду

В Башкирии зафиксирован рекорд по покупкам одежды и обуви. После того, как в республике открылись непродовольственные магазины и торговые центры, жители ринулись опустошать полки.
В минувшую субботу показатель активности покупок одежды и обуви в Башкирии показал 150 % от среднего уровня в феврале этого года. Больше было только перед Международным женским днём.
Другими популярными категориями у жителей республики оказались фастфуд и рестораны. Показатели в сфера красоты также подходят к докоронавирусным.
Жители Башкирии отличились и в категории «Спорт». Активность в этом разделе показала 180%, что является лучшим дневным результатом года.