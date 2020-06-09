В Уфе из-за нарушения санитарных норм закрыли известную шашлычную

В Уфе на три месяца закрыли заведение «Шашлычный дворик». В ходе проверки обнаружили нарушения санитарных правил.

В заведении отсутствовала канализация и центральное водоснабжение. Раковина для мытья рук и санузел были общими для посетителей и персонала кафе. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Башкирии.