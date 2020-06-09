В Башкирии зафиксировано 96 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Башкирии зарегистрировано 96 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба. Так, общее количество зараженных на сегодняшний день составляет 4 113 человек.
По данным регионального Минздрава, полностью выздоровели 1505 пациентов, которым был поставлен диагноз Covid-19. Новых случаев смерти за минувшие сутки зафиксировано не было. По состоянию на 9 июня, жертвами коронавируса стали 18 человек.
Всего в России 485 253 заболевших. Выздоровели - 242 397, умерли - 6 142.