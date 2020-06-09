В Башкирии рассказали, у каких детей будет преимущество при поступлении в школу

Власти Башкирии разрабатывают новый законопроект. В рамках закона будет предоставлено преимущественное право приема в школы ребятам, братья или сёстры которых уже учатся в данном учебном заведении. Проект планируется принять уже до конца июля.
Независимо от места прописки, первоклассников можно будет устроить в школу, где уже учатся старшие дети. Эта преференция позволит родителям не возить каждого ребёнка в разные школы, если их детей не возьмут в одну.
Конечно, самая большая проблема встает перед многодетными семьями, если они вдруг переезжают или меняют место прописки. Норма не будет распространяться на частные школы. Во многих регионах уже приняты аналогичные законы.
Фото: Интернет.