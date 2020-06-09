В Башкирии рассказали, у каких детей будет преимущество при поступлении в школу

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении и в целом на пленарном заседании 25 июня. Сейчас как раз идет прием заявок в первые классы. После принятия закона люди успеют воспользоваться предусмотренными им преференциями уже в этом году, отправив младших детей в ту же школу, где учится старший, независимо от места прописки.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии