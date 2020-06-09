Скандальное убийство педофила: в Уфе закрыли дело о надругательстве над подростком

Пресс-служба Следственного комитета России по Башкирии рассказала о ходе дела Владимира Санкина. Его обвиняют в убийстве мужчины, который пытался совершить развратные действия над двумя несовершеннолетними. Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

Расследование доказало, что 30 января к Санкину подбежали два несовершеннолетних мальчика, которые попросили помощи, так как 54-летний уфимец домогался к подросткам. 33-летний Владимир бросился на помощь мальчикам и жестоко избил обвиняемого в педофилии руками, ногами и штакетником. Помимо избиения Владимир украл у пострадавшего деньги. В машине скорой помощи 54-летний мужчина скончался от полученных травм.

Дело об убийстве уфимца передано в суд, и Владимиру Санкину придётся ответить за совершенное преступление. Его будет защищать известный московский адвокат Шота Горгадзе. Дело о растлении малолетних было закрыто, так как обвиняемый 54-летний мужчина скончался.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. пресс-служба СК РФ по РБ