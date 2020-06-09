Андрей Назаров рассказал, что нужно для комфортной жизни в Башкирии

Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни и рост рождаемости – ключевые задачи на ближайшую пятилетку, обозначенные первым вице-премьером Андреем Назаровым. Сегодня в региональном Правительстве рассмотрели проект новой Госпрограммы по развитию здравоохранения республики до 2026  года. В нее вошли национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография».

Также включены мероприятия регионального проекта «Кардинальное улучшение охраны здоровья населения», который предполагает строительство нового корпуса Республиканского кардиологического центра, Центра онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы, многофункционального больничного комплекса в микрорайоне Затон, двух родильных домов, двенадцати поликлиник в разных уголках республики. Запланировано также строительство трех сельских врачебных амбулаторий,  двадцать фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение модульных и передвижных ФАПов и пятнадцати единиц транспорта для оказания скорой медицинской помощи.

Мы с вами планируем, чтобы Башкортостан стал одним из лучших регионов Российской Федерации для комфортной жизни людей, а это невозможно без качественного здравоохранения. В целом результат – это низкая смертность, хорошая, долгая продолжительность жизни и высокая рождаемость. Вот эти три параметра, которые говорят о том, что регион является комфортным для проживания. Поэтому давайте будем каждый вопрос тщательно отрабатывать.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

И сегодня же утвердили госпрограмму «Развитие сельского хозяйства Республики Башкортостан», которую представил Ильшат Фазрахманов. Он отметил, что срок реализации действующей государственной программы завершается в декабре текущего года, новая  предусматривает реализацию шести подпрограмм. Для достижения целевых ориентиров в первый год выделено почти 5,5 млрд рублей.

Данная программа будет "смотреть" более шире. Если раньше нужно было просто рынок свой наполнить, то теперь мы уже ведем работу по продаже продукции в другие регионы и страны. Прежде всего нам необходимо продавать уже переработанную продукцию. 

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан