Андрей Назаров рассказал, что нужно для комфортной жизни в Башкирии

Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни и рост рождаемости – ключевые задачи на ближайшую пятилетку, обозначенные первым вице-премьером Андреем Назаровым. Сегодня в региональном Правительстве рассмотрели проект новой Госпрограммы по развитию здравоохранения республики до 2026 года. В нее вошли национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография».
Также включены мероприятия регионального проекта «Кардинальное улучшение охраны здоровья населения», который предполагает строительство нового корпуса Республиканского кардиологического центра, Центра онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы, многофункционального больничного комплекса в микрорайоне Затон, двух родильных домов, двенадцати поликлиник в разных уголках республики. Запланировано также строительство трех сельских врачебных амбулаторий, двадцать фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение модульных и передвижных ФАПов и пятнадцати единиц транспорта для оказания скорой медицинской помощи.
И сегодня же утвердили госпрограмму «Развитие сельского хозяйства Республики Башкортостан», которую представил Ильшат Фазрахманов. Он отметил, что срок реализации действующей государственной программы завершается в декабре текущего года, новая предусматривает реализацию шести подпрограмм. Для достижения целевых ориентиров в первый год выделено почти 5,5 млрд рублей.