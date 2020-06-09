Андрей Назаров рассказал, что нужно для комфортной жизни в Башкирии

Мы с вами планируем, чтобы Башкортостан стал одним из лучших регионов Российской Федерации для комфортной жизни людей, а это невозможно без качественного здравоохранения. В целом результат – это низкая смертность, хорошая, долгая продолжительность жизни и высокая рождаемость. Вот эти три параметра, которые говорят о том, что регион является комфортным для проживания. Поэтому давайте будем каждый вопрос тщательно отрабатывать.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан