В Башкирии у депутата нашли элитное имущество

С 2016 по 2018 года семья депутата приобрела три элитные квартиры и дорогостоящий автомобиль. Всего имущество семьи слуги народа оценивается в 18 миллионов рублей. Прокуратура доказала, что у семьи не было финансовых возможностей купить дорогую недвижимость. Депутат попытался прикрыться договорами займа с близкими родственниками, но и у них не было таких больших денег.