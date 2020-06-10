В башкирском Стерлитамаке отремонтируют кольцевые развязки

Тем временем и на пересечении улиц Коммунистической - Караная Муратова - Объездной тоже успели провести подготовительные работы. Здесь рабочие уже сняли растительный слой, демонтировали железобетонные ограждения и бордюрный камень, а также провели работы по обустройству существующих сетей водопровода, канализации и газопровода. Сейчас на данном участке завершаются работы по выносу кабельных линий и контактной сети троллейбуса, после чего подрядная организация приступит к устройству дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах. А на заключительном этапе здесь займутся благоустройством, озеленением, а также установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки.