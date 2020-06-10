В башкирском Стерлитамаке отремонтируют кольцевые развязки

В Стерлитамаке дорожные службы приступили к ремонту городских кольцевых развязок. Работы здесь проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Два крупных участка дороги будут полностью реконструированы.
На данный момент ремонтники вычищают территорию от растущих деревьев и освобождают дороги от сетей водопровода, канализации, тепловых сетей.
Сейчас работы ведутся на пересечении улиц Суханова - Стерлибашевский тракт - Ильича. Далее рабочие приступят непосредственно к работам по устройству дорожного покрытия, а также установке бортовых камней и нанесению дорожной разметки.
Тем временем и на пересечении улиц Коммунистической - Караная Муратова - Объездной тоже успели провести подготовительные работы. Здесь рабочие уже сняли растительный слой, демонтировали железобетонные ограждения и бордюрный камень, а также провели работы по обустройству существующих сетей водопровода, канализации и газопровода. Сейчас на данном участке завершаются работы по выносу кабельных линий и контактной сети троллейбуса, после чего подрядная организация приступит к устройству дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах. А на заключительном этапе здесь займутся благоустройством, озеленением, а также установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки.
В Стерлитамаке в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» всего планируется провести ремонт 15,5 км дорог, реконструировать 2 перекрёстка с организацией кругового движения, заменить и установить 11 светофорных объектов.