В Стерлитамаке прошел фестиваль «Гусь 2.0»

Гастрозона, культурные развлечения и ярмарки ремесленников – всё это объединил в себе фестиваль «Гусь 2.0» в Стерлитамаке. В этом году он прошел впервые и всего за два дня собрал порядка 10 тысяч человек, показав, что туристический символ города – это еще и символ развития. Упор на популяризацию интеллектуальной собственности начался с развитием в регионе креативных индустрий. Как это работает?
Зима еще не успела расстелить свой белый ковер, но атмосфера уже воцарилась новогодняя. Частушки, праздничные хороводы и иллюминация, которая уже зажглась на главной площади Стерлитамака. Колоритный праздник с русскими народными мотивами с каждым часом собирал все больше зрителей.
Повеселиться и отведать вкусности – за этим на фестиваль пришли не только малыши. Взрослые с особым интересом изучают обширную гастрозону. Предприятия общественного питания Стерлитамака представили авторские блюда под тематику ярмарки – из гусятины. От классических запеченных до смелых экспериментов. В семейном бизнесе Зубейда Утяева 15 лет. Помогая дочери, за первый час успела реализовать сразу треть вяленых птиц.
Гости голосовали за лучшие блюда. Окружили и лавки с пирогами, сладостями и молочной продукцией. Семья Мичуриных адаптировала рецепты приготовления разных видов сыров под молоко башкирского производства.
Как всегда, свою лепту в создание особой, домашней атмосферы внесли мастерицы. Это мягкие игрушки и изделия из ручной работы. Издревле своей пуховой шалью славится Стерлибашевский район.
Все то, что создается своими руками и имеет интеллектуальную собственность, превращается из любимого дела в прибыльное. Сегодня Башкортостан – республика-лидер, развивающая творческие инициативы. Наш регион – единственный, в котором появился День креативных индустрий, учрежденный по распоряжению главы Радия Хабирова. При нем же действует профильный совет и принят специальный закон о поддержке отрасли.
Поэтому события, направленные на реализацию потенциала предпринимателей Башкортостана, в последнее время проводятся с завидной регулярностью.
Особое внимание жителей и гостей Стерлитамака привлекла фотовыставка, она разместилась вдоль центральной аллеи. Ни для кого не секрет, что гусь является туристическим символом города, поэтому в преддверии праздника каждый желающий мог отправить свои фотографии на конкурс. Это как профессиональные снимки, так и на приусадебном участке или с любимыми игрушками. Прошел конкурс и на самый оригинальный костюм пернатого.
Таким образом, исторические части города превращаются в живую витрину экономических возможностей. А развлекательные мероприятия в ней – в инструмент для привлечения туристов, раскрутки локальных брендов и создания положительного инвестиционного имиджа всего региона. И счастливые лица – лучшее доказательство того, что вектор выбран верно.