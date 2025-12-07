В Стерлитамаке прошел фестиваль «Гусь 2.0»

Гастрозона, культурные развлечения и ярмарки ремесленников – всё это объединил в себе фестиваль «Гусь 2.0» в Стерлитамаке. В этом году он прошел впервые и всего за два дня собрал порядка 10 тысяч человек, показав, что туристический символ города – это еще и символ развития. Упор на популяризацию интеллектуальной собственности начался с развитием в регионе креативных индустрий. Как это работает?

Зима еще не успела расстелить свой белый ковер, но атмосфера уже воцарилась новогодняя. Частушки, праздничные хороводы и иллюминация, которая уже зажглась на главной площади Стерлитамака. Колоритный праздник с русскими народными мотивами с каждым часом собирал все больше зрителей.

Мы пришли семьей, у нас дочка очень хотела на этот фестиваль попасть. Важно, потому что дети растут, они должны видеть, как проводят конкурсы, концерты, чтобы они видели, какое настроение в городе веселое, дружное. Лиана Анварова, жительница г. Стерлитамака

Повеселиться и отведать вкусности – за этим на фестиваль пришли не только малыши. Взрослые с особым интересом изучают обширную гастрозону. Предприятия общественного питания Стерлитамака представили авторские блюда под тематику ярмарки – из гусятины. От классических запеченных до смелых экспериментов. В семейном бизнесе Зубейда Утяева 15 лет. Помогая дочери, за первый час успела реализовать сразу треть вяленых птиц.

Вы сами знаете, всегда же кушать хочется. Тем более в такую погоду. Прямо с удовольствием берут. Вот гуся уже почти разбирают. Сама разделываю, мы с детства привыкли. Мы же деревенские девчонки, мы все на этом выросли, мы это все умеем делать. Общипать гуся, разделывать красиво, кусочки делать, олэш делать. Все умеем. Сама все солю, сама все покупаю, мясо нам привозят. Всю ночь плов готовили, привезли горячий плов. Зубейда Утяева, предприниматель в сфере общественного питания

Праздник хороший очень, веселый, жизнерадостный такой, всем приятно. Видите как, все счастливые ходят. Гуся мы купили, масло купили, жир купили гусиный. Не зря пришла. И шашлыки попробовала, все попробовала. Рита Бурденко, жительница Стерлитамака

Гости голосовали за лучшие блюда. Окружили и лавки с пирогами, сладостями и молочной продукцией. Семья Мичуриных адаптировала рецепты приготовления разных видов сыров под молоко башкирского производства.

Мы производим все сыры сами, мы три технолога, это у нас семейное ремесло. Мы уже 9 лет как производим сыры. У нас полутвердые, с плесенью, твердые сыры, в баночках, рассольные, буратта, страчателла. Даем дегустировать. Это хорошая возможность, так сказать, свою продукцию продвинуть. Евгений Мичурин, владелец семейной сыроварни /г. Мелеуз/

Как всегда, свою лепту в создание особой, домашней атмосферы внесли мастерицы. Это мягкие игрушки и изделия из ручной работы. Издревле своей пуховой шалью славится Стерлибашевский район.

Мы в своей работе используем наши знаменитые узоры – это, например, медовые соты. Славим свой знак. Есть разные шали. Змейка – это как бы знак гор. На башкирских нагрудниках ставят тоже знак гор наших южных, и из-за этого мы тоже их перевели в шали. Зульфия Вапаева, руководитель клуба мастеров башкирской пуховой шали /Стерлибашевский район/

Все то, что создается своими руками и имеет интеллектуальную собственность, превращается из любимого дела в прибыльное. Сегодня Башкортостан – республика-лидер, развивающая творческие инициативы. Наш регион – единственный, в котором появился День креативных индустрий, учрежденный по распоряжению главы Радия Хабирова. При нем же действует профильный совет и принят специальный закон о поддержке отрасли.

Идет трансформация – это становится важной, приносящей прибыль сферой экономики. Вот эта наша задача, государства. И это мы делаем. Через меры поддержки креативных индустрий, создание кластеров, креативные часы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поэтому события, направленные на реализацию потенциала предпринимателей Башкортостана, в последнее время проводятся с завидной регулярностью.

Особое внимание жителей и гостей Стерлитамака привлекла фотовыставка, она разместилась вдоль центральной аллеи. Ни для кого не секрет, что гусь является туристическим символом города, поэтому в преддверии праздника каждый желающий мог отправить свои фотографии на конкурс. Это как профессиональные снимки, так и на приусадебном участке или с любимыми игрушками. Прошел конкурс и на самый оригинальный костюм пернатого.

О нашем фестивале все уже знают – «Купец 2.0», в этом году также провели «Халяль-фест», «Банный фестиваль» и вот зимой проводим «Гусь 2.0». Это все мы делаем для развития событийного туризма, привлечения туристов и, конечно же, для наших местных жителей. И за эти два дня на площади, по нашим подсчетам, собралось более 10 тысяч человек. Айнур Юнусов, заместитель главы администрации г. Стерлитамака по развитию предпринимательства и инвестициям