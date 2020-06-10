СК Башкирии расследует дело девочки, которая обвинила отчима в изнасиловании

Следственный комитет Башкирии прокомментировал шокирующий случай с изнасилованием 11-летней девочки. Молодая уфимка обвинила отчима-турка в изнасиловании. Расследовать дело оказалось непросто.

11-летняя уфимка пожаловалась матери, что её сожитель несколько раз совершал сексуальные действия по отношению к ней с 2018 по 2019 года. Мать девочки, которая с 2012 года жила с возлюбленным и ещё двумя детьми, сразу обратилась в полицию. Мужчину посадили в СИЗО, но оказалось, история с изнасилованием может быть выдумкой.

Сейчас следователями проводятся все необходимые экспертизы, осматривается место происшествия, допрашиваются все члены семьи. Сам обвиняемый находится под стражей.

В настоящее время следователем назначен комплекс необходимых судебно-экспертных исследований, допрашиваются свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, а также иные социальные факторы, которые могли способствовать произошедшему. С задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК РФ по РБ 