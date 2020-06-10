СК Башкирии расследует дело девочки, которая обвинила отчима в изнасиловании

Следственный комитет Башкирии прокомментировал шокирующий случай с изнасилованием 11-летней девочки. Молодая уфимка обвинила отчима-турка в изнасиловании. Расследовать дело оказалось непросто.
11-летняя уфимка пожаловалась матери, что её сожитель несколько раз совершал сексуальные действия по отношению к ней с 2018 по 2019 года. Мать девочки, которая с 2012 года жила с возлюбленным и ещё двумя детьми, сразу обратилась в полицию. Мужчину посадили в СИЗО, но оказалось, история с изнасилованием может быть выдумкой.
Сейчас следователями проводятся все необходимые экспертизы, осматривается место происшествия, допрашиваются все члены семьи. Сам обвиняемый находится под стражей.