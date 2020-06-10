Глава Башкирии внес серьезные поправки в указ о режиме повышенной готовности

В Башкирии детям до 17 лет запрещается находится в общественных местах с 22:00 до 10:00. Такие поправки были внесены в Указ о режиме повышенной готовности, действующий на территории республике уже на протяжении нескольких месяцев. Однако документ допускает нахождение детей в общественных местах в сопровождении родителей.
Глава региона Радий Хабиров также поручил профильным ведомствам подготовиться к открытию санатории и детские лагеря. Их работа должна возобновиться 22 июня.
Изменения в Указ вступил в силу с момента его подписания.