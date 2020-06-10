В Уфе никто не захотел спасти собак, которых «едят» мигранты

Неожиданный поворот получила шокирующая история в одном из СНТ под Уфой.

Местная жительница обвинила семью вьетнамцев в поедании собак. Зачин у этой истории был классический: поначалу у женщины пропал пес, поиски привели ее к выходцам из Юго-Восточной Азии, которые проживают неподалеку.

Более того, многие жители также находили у этой семьи в вольере своих собак. Спустя пару дней они таинственным образом исчезали. Потерявшие своих животных хозяева делали неутешительный вывод: животных съели.

Вот только есть одно "но": никаких доказательств этому никаких нет. При этом пропавших собак на самом деле больше нигде не видели.

На место событий выехали столичные борцы с живодерами. Они сетуют - из двадцати человек, которые написали им об этой ситуации, никто не смог привести реальных доказательств того, что местные вьетнамцы питаются собачатиной.

Но если даже вьетнамцы и впрямь питаются местными барбосами, то у этой истории есть другой печальный момент. К сожалению, никто не захотел забрать собак из вольеров у мигрантов, которые с удовольствием готовы раздать их в добрые руки.

Господа зоозащитники, после всей этой шумихи вьетнамцы попросили сами забрать у них всех собак. И тут - внимание! Где все те волонтеры, которые требовали забрать у них собак?! Где вы, аууу?! Что за лицемерие??? Вам было важно просто постики накатать про страшных кровожадных живодеров вьетнамцев и все? Сами собаки-то вас особо и не интересовали? активисты движения антидогхантеров Уфы