В Уфе стало известно, когда откроется автокинотеатр

Представители администрации города рассказали об открытии кинотеатра под открытым небом. Стало известно, что такой необычный вид просмотра кино станет доступным совсем скоро. Строительно-монтажные работы будут завершены уже в начале июле.

Кинотеатр будет располагаться на площадке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Гафури. Вместимость театра будет составлять 54 машины. На территории кинотеатра будет располагаться фудкорт.

Когда откроются традиционные кинотеатры, пока неизвестно. Угроза распространения коронавируса слишком велика. Поэтому администрация города решила порадовать любителей кино театром под открытым небом.

Посетители автокинотеатра увидят фильмы на большом экране последнего поколения, а звуковой ряд можно будет слушать прямо с аудиосистемы машины. Проектом предусмотрен фуд-корт с выбором еды, снеков, и напитков. представитель администрации Уфы