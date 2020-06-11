В Башкирии сняли с должности главу одного из районов

С Флюром Зинуровичем связаны последние 16 лет развития района. Этот большой период был очень положительный. Я признателен, что экономика района находится в хорошем динамичном состоянии, проведена модернизация практически всех крупных предприятий. Очень активно развивалась социальная сфера. Поэтому вам есть чем гордиться.

Радий Хабиров, Глава Башкирии