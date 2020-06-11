В Башкирии сняли с должности главу одного из районов

В Башкирии произошли кадровые перестановки. В Чишминском районе сменился глава. Радий Хабиров лично предложил подходящую кандидатуру на место экс-главы района.

Сегодня, 11 июня, Глава Башкирии встретился депутатами Чишминского района. С должности главы был снят Флюр Уразметов. Радий Хабиров поблагодарил депутата за активную работу над благосостоянием района последние 16 лет. Глава региона вручил политику благодарность за многолетний труд.

С Флюром Зинуровичем связаны последние 16 лет развития района. Этот большой период был очень положительный. Я признателен, что экономика района находится в хорошем динамичном состоянии, проведена модернизация практически всех крупных предприятий. Очень активно развивалась социальная сфера. Поэтому вам есть чем гордиться.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

На место бывшего главы Радий Хбаиров предложил кандидатуру начальника 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по РБ Ришата Мансурова.

Фото: Интернет. 