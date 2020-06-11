В Уфе на опасном перекресте установили светофор

Вопрос с опасным перекрестком практически решен. На пересечении улиц Мира и Кольцевой в Уфе появился светофор.

Установки этого объекта местные жители, уставшие от визга тормозов и частых аварий, ждали с нетерпением. Раньше здесь никогда не было электронного регулировщика. Всего было смонтировано четыре столба с оборудованием. Проект достаточно дорогой, но оправданный с точки зрения безопасности. Ведь поблизости школа, больница и массово застраивающийся жилой квартал. С инициативой установки светофора выступил депутат Госсобрания республики Вячеслав Рябов. Он сам живет в Черниковке.

Казалось бы, обычный перекресток, которых сотни в Уфе, но этот перекресток какой-то заколдованный. Здесь регулярно происходят столкновения как с пешеходами, так и механические столкновения. Водители не соблюдают правила дорожного движения. Казалось бы, вот перекресток, вот пешеходный переход. Летят на огромной скорости, не уступая друг другу. В результате несчастные случаи такие происходят. Надеемся, что после установки этого светофора количество ДТП уменьшится.

Вячеслав Рябов, руководитель фракции ЛДПР в Государственном собрании Республики Башкортостан