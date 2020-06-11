В Башкирии количество зараженных коронавирусом превысило 4,2 тысячи человек

В Башкирии зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, за сутки в республике у 79 человек пришел положительный тест на Covid-19. Таким образом, число инфицированных достигло 4 273.

По данным регионального Минздрава, 101 пациент выписан с выздоровлением за минувшие сутки. Всего за весь период пандемии коронавируса от Covid-19 излечились 1 741 человек. Скончались от болезни – 18 человек.

Напомним, накануне глава Белорецкого района Андрей Иванюта сообщил о новом смертельном случае от коронавируса. По его словам, в больнице скончался мужчина на 70-ом году жизни. Пациенту был поставлен диагноз Covid-19, однако только вскрытие покажет, что стало истинной причиной смерти, поэтому в общую статистику смертности случай пока не включен.

«Сейчас тело отправлено в Уфу на вскрытие. Если экспертиза докажет, что он умер именно от ковид-19, то белоречанин попадет в общую статистику смертей от коронавируса. И родственники даже не смогут с ним по-человечески попрощаться — гроб будет закрыт» Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района