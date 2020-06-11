Жители Башкирии могут получить новые выплаты

Жители Башкирии, которые в период с апреля по июнь 2020 года оформляли опеку над детьми-сиротами, детьми без попечения родителей, инвалидами, престарелыми могут получить выплаты. Сумма выплат составляет 12 130 рублей.

Заявление о начислениях можно подать в региональный орган Пенсионного фонда России или в отделения МФЦ в период с 1 июля по 1 октября. Денежные средства будут выплачиваться одним платежом за три месяца из расчета 12 130 рублей в месяц за каждого взятого под опеку Минтруд Башкирии

Для того, чтобы оформить эти выплаты, на портале "Госуслуги" создан специальный отдел. Перечень всех людей, которые имеют право получить деньги, регионы России формируют отдельно за апрель-май и июнь. Период опеки за месяц не должен быть меньше семи дней.

При расчете среднедушевого дохода семьи, или одиноко проживающего гражданина, получателей спецвыплат при назначении мер соцподдержки данные начисления не учитываются в составе такого дохода Минтруд Башкирии