Жители Башкирии могут получить новые выплаты

Жители Башкирии, которые в период с апреля по июнь 2020 года оформляли опеку над детьми-сиротами, детьми без попечения родителей, инвалидами, престарелыми могут получить выплаты. Сумма выплат составляет 12 130 рублей.
Для того, чтобы оформить эти выплаты, на портале "Госуслуги" создан специальный отдел. Перечень всех людей, которые имеют право получить деньги, регионы России формируют отдельно за апрель-май и июнь. Период опеки за месяц не должен быть меньше семи дней.
В Башкирии такие выплаты могут получить 70 человек, которые во время пандемии оформили временную опеку над 20 пожилыми людьми и над 57 детьми.