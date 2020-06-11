«Башавтотранс» получил 50 новых автобусов

50 автобусов большой вместимости получил сегодня «Башавтотранс». Ключи от транспортных средств передал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Он отметил, что республика продолжит помогать главному перевозчику. Планируется передача еще около 200 автобусов.

Счастливый день у Венеры Таджиевой от того, как строится ее карьера. Четыре года она работала кондуктором, а последние три года – водителем по сложному уфимскому маршруту через весь город – «ВАЗ - Аэропорт». Женщине не может подобрать слова, чтобы описать, насколько она рада происходящему.

Сегодня главному республиканскому перевозчику республика передала 50 автобусов. Курсировать они будут по Уфе. Ключи вручал лично Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он поблагодарил водителей за работу, а также оценил их вклад в возрождение «Башавтотранса». Республика продолжит оказывать серьезную поддержку предприятию.