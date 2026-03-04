В Уфе шесть семей получили ключи от новых квартир

В Уфе шесть семей получили ключи от квартир в доме, построенном по программе комплексного развития территорий. Она реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В микрорайоне Черниковка сносят дома, находящиеся в аварийном состоянии, и на их месте возводят новые, привлекая внебюджетное финансирование.

Четырехлетняя Аиша уже знает, где она будет сначала складывать игрушки, а затем – учебники и делать уроки. А маленький Давид пока просто с любопытством разглядывает каждую из комнат. В Черниковке супруги Кадыровы живут уже восемь лет, поэтому расположение нового гнездышка долго выбирать не пришлось. В трехкомнатную квартиру с чистовой отделкой они планируют переехать уже в следующем месяце.

Дом №34 по улице Орджоникидзе построили по программе комплексного развития территорий. Она стартовала еще в 2023-м, а спустя год застройщику выдали первое разрешение на строительство. Жильцам аварийных домов 50-х годов выдали компенсацию, и их расселили. Так, в конце прошлого года на месте так называемых сталинок по проекту вырос 16-этажный дом.

Именно ради комфортной инфраструктуры квартиру в новом доме купила и семья Ивановых. Пока малышка Аврора, как в сказке, крепко спит, ее родители продумывают, как обустроят каждый уголок.