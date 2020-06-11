В Уфе наградили почетных доноров

В
Башкортостане насчитывается 15 тысяч почетных доноров. В преддверии Международного
дня донора в здании Республиканской станции переливания вручили почетные грамоты и подарки тем, кто сдает
кровь часто и активно.
Доноров
поблагодарила партия «Единая Россия». Помимо сладостей к чаю, десять почетных
доноров получили символические подарки – футболки и бейсболки.
Ты приносишь пользу в первую очередь
и другим людям, и себе. Это же обновления организма. Конечно же, это в первую очередь всегда помощь
людям, которым требуются какие-то операции, кто-то попал в тяжелую ситуацию.
Максим Гаврилов, почетный донор России
Проезжал
мимо, увидел пункт сдачи и вспомнил, что я в последний год уже не сдавал
кровь. Решил восполнить этот пробел и даже забыл, что сегодня День донора. Мне
повезло, я выиграл эту рамку, хотя это не было самой целью.
Наиль Павлов, донор
Сегодня на
станции также провели лотерею. Каждый, кто сдавал биоматериал, получил сувениры
– кружки, брелки и эспандеры в форме сердца, а также ручки и блокноты.
Сейчас наши потенциальные доноры,
активные доноры сдают все-таки методом плазмы до 60 раз. Это наиболее быстрый
способ. Или же можно сдать кровь 40 раз, чтобы стать почетным донором. Пяти лет достаточно, чтобы получить это звание, если быть активным донором, не
пропускать донации и соблюдать все рекомендации и правила.
Артур Мусин, заведующий отделом комплектования донорских кадров Республиканской станции переливания крови