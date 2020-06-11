В Уфе наградили почетных доноров

Проезжал мимо, увидел пункт сдачи и вспомнил, что я в последний год уже не сдавал кровь. Решил восполнить этот пробел и даже забыл, что сегодня День донора. Мне повезло, я выиграл эту рамку, хотя это не было самой целью.

Наиль Павлов, донор