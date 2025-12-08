В Уфе наградили победителей премии «Создатели»

Сегодня в Уфе наградили победителей премии «Создатели», учреждённой Главой Башкортостана. Награды удостоились дизайнеры, музыканты, деятели кино и искусства – яркие представители креативных индустрий. Всего на конкурс подали более 400 заявок. Эксперты предрекают динамичное развитие отрасли. О творцах и тех, кто строит экономику настоящего и будущего, – в нашем сюжете.

Весть о победе эмоционально переполнила Марата Файзуллина. Его признали лучшим в номинации «Креативный продукт». Мужчина уже много лет создаёт музыкальные композиции к фильмам и клипам, а также даёт концерты в разных частях мира, формирует современное электронное звучание Башкортостана.

А вот креативной территорией признан второй по численности населения город республики – Стерлитамак. Награду лично вручил Глава Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что регион богат на талантливых людей.

Именно вы, представители креативного сообщества, – и, мне кажется, вы должны это чётко понимать – являетесь некой основой эмоционального и нравственного состояния нашего общества. И, конечно, креативная индустрия – это очень большая часть экономики, это тоже обязывает вас, потому что за нами стоят коллективы, за нами стоят люди.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе наградили победителей премии «Создатели»

Музыкальные произведения, киноленты, мультфильмы, многие проекты из нашей республики уже давно завоевали славу далеко за пределами Башкортостана. Своими разработками делятся и IT-специалисты, которые создают продукты и приложения для детей.

На этом интерактиве можно выбрать любой из шести городов Башкортостана. Если выбрать Нефтекамск, то можно собрать автобус, если Уфу – сыграть в хоккей.

Сейчас доля креативных индустрий в экономике республики невелика. К 2030 году стоит цель увеличить её в валовом внутреннем продукте до 6%, следуя мировым и федеральным трендам, а также задачам, поставленным главой государства.

