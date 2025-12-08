В Уфе наградили победителей премии «Создатели»

Сегодня в Уфе наградили победителей премии «Создатели», учреждённой Главой Башкортостана. Награды удостоились дизайнеры, музыканты, деятели кино и искусства – яркие представители креативных индустрий. Всего на конкурс подали более 400 заявок. Эксперты предрекают динамичное развитие отрасли. О творцах и тех, кто строит экономику настоящего и будущего, – в нашем сюжете.

Весть о победе эмоционально переполнила Марата Файзуллина. Его признали лучшим в номинации «Креативный продукт». Мужчина уже много лет создаёт музыкальные композиции к фильмам и клипам, а также даёт концерты в разных частях мира, формирует современное электронное звучание Башкортостана.

А вот креативной территорией признан второй по численности населения город республики – Стерлитамак. Награду лично вручил Глава Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что регион богат на талантливых людей.

Именно вы, представители креативного сообщества, – и, мне кажется, вы должны это чётко понимать – являетесь некой основой эмоционального и нравственного состояния нашего общества. И, конечно, креативная индустрия – это очень большая часть экономики, это тоже обязывает вас, потому что за нами стоят коллективы, за нами стоят люди. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Музыкальные произведения, киноленты, мультфильмы, многие проекты из нашей республики уже давно завоевали славу далеко за пределами Башкортостана. Своими разработками делятся и IT-специалисты, которые создают продукты и приложения для детей.

На этом интерактиве можно выбрать любой из шести городов Башкортостана. Если выбрать Нефтекамск, то можно собрать автобус, если Уфу – сыграть в хоккей.