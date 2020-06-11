В Уфе пропал без вести 70-летний пенсионер

В столице Башкирии пропал при загадочных обстоятельствах 70-летний Владимир Евдокимов. Мужчину ищут со 2 июня. Пенсионер нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Близкие Владимира забили тревогу. К поискам немедленно подключились местные добровольцы поисково-спасательного отряда. Ориентировка появилась в социальных сетях.
Приметы пропавшего мужчины: рост около 165 см, худощавый, волосы седые, карие глаза. Информация по одежде отсутствует. Информацию о местонахождении Владимира можно сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 02.