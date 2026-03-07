В Уфе прошёл фестиваль «Сила весны»

Завораживающие танцы разных народов, ярмарка ремесленников, изделия, которые хранят в себе культуру и историю, и, конечно, весенняя атмосфера превратили фестиваль в праздник обновления и традиций. Мероприятие приурочили к Международному женскому дню.

Валентина Михайлова со своими изделиями уже не раз представляла республику в Петербурге и в Москве. Гердан – старинное нагрудное украшение славянских народов. Чтобы создать такое, нужен особый уровень мастерства и неимоверное терпение.

На фестивале собрались ремесленники из разных уголков республики – участники всероссийского движения «Волонтёры культуры». Их цель – не заработать, а сохранить традиции. Изготовление изделий – как хобби: у каждой мастерицы есть основная работа. Тут и медики, и сотрудники почты. Светлана Романюк шьёт русские нагрудники: раньше их надевали для тепла, сейчас это уже украшение.

А можно у себя дома поселить и такую красоту. И даже самые снежные зимы не лишат вас соцветия трав. Мастерица Алия Андрейченко из Межгорья делает сувениры из эпоксидной смолы.

Дети могли тоже почувствовать себя ремесленниками: огромная зона с различными мастер-классами, которые проводят педагоги. Маленькие умельцы учились плести пояса, расписывать ткани, делать декупаж и даже создавали куклы.