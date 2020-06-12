В Башкирии увеличилось количество случаев заражения коронавирусом

В Башкирии продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Но суточный прирост уже не такой резкий, как на прошлой неделе.
За прошедшие сутки в Башкирии общее число зараженных коронавирусом увеличилось на 75 человек и достигло 4 348 случаев. Выписано в регионе 1 759 человек, из них выздоровели за сутки 18 пациентов. Число погибших в Башкирии пока неизменно – 18 человек.
По федеральным оперативным данным, Башкирия сегодня находится на 15 месте в России по общему количеству заболевших. Немного обогнала Башкирию Саратовская – 4 362 подтвержденных случая. А сразу после догоняет РБ Рязанская область, здесь выявлено 4 345 случаев заражения коронавирусом.