В Башкирии увеличилось количество случаев заражения коронавирусом

В Башкирии продолжается рост числа заболевших коронавирусом. Но суточный прирост уже не такой резкий, как на прошлой неделе.

За прошедшие сутки в Башкирии общее число зараженных коронавирусом увеличилось на 75 человек и достигло 4 348 случаев. Выписано в регионе 1 759 человек, из них выздоровели за сутки 18 пациентов. Число погибших в Башкирии пока неизменно – 18 человек.