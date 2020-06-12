Назван новый неожиданный симптом коронавируса

Ученые из Университета Ливерпуля обнаружили новый необычный симптом коронавируса. Он связан с заболеваниями поджелудочной железы. Об этом сообщает журнал Gastroenterology.

Эксперты провели исследование зараженную коронавирусом группу пациентов, среди которых были молодые мужчины, имеющие избыточный вес и ожирение. Ученые обнаружили у них общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.