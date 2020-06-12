В Уфе пропал без вести 27-летний Филипп Пулин

В столице Башкирии пропал при загадочных обстоятельствах 27-летний уфимец. Филипп Пулин не выходит на связь со вчерашнего дня. Вчера, 11 июня, мужчина ушел из дома, но обратно так и не вернулся.

Близкие Филиппа не находят себе места. Они забили тревогу и обратились к местным волонтерам. В соцсетях появилась ориентировка на пропавшего мужчину.