В Уфе пропал без вести 27-летний Филипп Пулин

В столице Башкирии пропал при загадочных обстоятельствах 27-летний уфимец. Филипп Пулин не выходит на связь со вчерашнего дня. Вчера, 11 июня, мужчина ушел из дома, но обратно так и не вернулся.
Близкие Филиппа не находят себе места. Они забили тревогу и обратились к местным волонтерам. В соцсетях появилась ориентировка на пропавшего мужчину.
Приметы: рост около 175 см, телосложение среднее, черные волосы, голубоглазый. На нем были синие джинсы, футболка белого цвета с принтом в виде драконов. Волонтеры просят обладающих какой-либо информацией сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 02.