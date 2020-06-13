В Башкирию поставили новый аппарат для диагностики онкозаболеваний

Сканер микропрепаратов автоматизирует этапы загрузки, идентификации, картирования, определения области сканирования, сканирования патоморфологического препарата. Созданные с помощью сканера микропрепаратов виртуальные слайды в форме сплошной панорамы с разрешением, близким к разрешению в окулярах, без искажений и потерь на стыках кадров формируются в форматах, соответствующих стандартам телеморфологии (телемедицины). Это позволяет их визуализировать на компьютерах удаленных специалистов, в том числе для телеконсультирования.

Пресс-служба Минздрава РБ