В Башкирию поставили новый аппарат для диагностики онкозаболеваний

В Башкирию поставили новый современный аппарат для диагностики онкозаболеваний. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» аппарат поступил в Республиканский клинической онкологический диспансер Минздрава РБ.

Он представляет из себя сканирующий микроскоп ScanScope CS. Аппарат может диагностировать, исследовать морфо-, гисто- и патогенез опухолей.

Сканер микропрепаратов автоматизирует этапы загрузки, идентификации, картирования, определения области сканирования, сканирования патоморфологического препарата. Созданные с помощью сканера микропрепаратов виртуальные слайды в форме сплошной панорамы с разрешением, близким к разрешению в окулярах, без искажений и потерь на стыках кадров формируются в форматах, соответствующих стандартам телеморфологии (телемедицины). Это позволяет их визуализировать на компьютерах удаленных специалистов, в том числе для телеконсультирования.

Пресс-служба Минздрава РБ

В Министерстве здравоохранения Башкирии уверены, что использование этого аппарата в работе с онкопациентами позволит повысить качество оказания медпомощи на амбулаторном этапе. А это приведет к росту органосохраняющих хирургических вмешательств. Также использование сканера может увеличить процент сохранения жизни пациентов.

Фото: Пресс-служба Минздрава РБ