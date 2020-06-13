В Башкирию поставили новый аппарат для диагностики онкозаболеваний

В Башкирию поставили новый современный аппарат для диагностики онкозаболеваний. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» аппарат поступил в Республиканский клинической онкологический диспансер Минздрава РБ.
Он представляет из себя сканирующий микроскоп ScanScope CS. Аппарат может диагностировать, исследовать морфо-, гисто- и патогенез опухолей.
В Министерстве здравоохранения Башкирии уверены, что использование этого аппарата в работе с онкопациентами позволит повысить качество оказания медпомощи на амбулаторном этапе. А это приведет к росту органосохраняющих хирургических вмешательств. Также использование сканера может увеличить процент сохранения жизни пациентов.
Фото: Пресс-служба Минздрава РБ