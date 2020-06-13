В Башкирии выявили 70 новых заболевших коронавирусом

В Башкирии коронавирус продолжает охватывать все большее количество людей. Новые данные по-прежнему неутешительны, но, стоит отметить, что суточный прирост заметно ниже, чем на прошлой неделе.

По информации федерального оперштаба, в Башкирии за прошедшие сутки выявили еще 70 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в республике дошло до 4 418 человек.

Но, несмотря на ежедневный прирост числа заболевших, есть и приятные новости. Жители республики в подавляющем большинстве случаев выздоравливают. Общее число выписанных в Башкирии – 1 839 человек. За сутки выздоровело 80 человек, а это на 10 больше, чем за этот же период заболело.