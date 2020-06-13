В сети появилась карта выхода из режима самоизоляции по регионам России

В сети появилась карта выхода из режима ограничений и самоизоляции по регионам России. Одни регионы пока еще даже не перешли к первому этапу, а другие уже завершают переход к привычному ритму жизни.

Регионы страны постепенно, один за другим, начинают смягчать режим ограничений, введенный из-за пандемии коронавируса. Сегодня Башкирия находится пока только на самом первом этапе выхода из режима самоизоляции. В республике открылись торговые центры, разрешено свободное передвижение, работает уже большая часть предприятий. Но масочный режим продолжает действовать, а кинотеатры и фитнес-клубы пока закрыты.

Карта выхода регионов из условий ограничений появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Каждый регион помечен своим цветом, обозначающим этап выхода из самоизоляции на сегодня. К примеру, Псковская, Смоленская и Амурская области еще не перешли даже к 1 этапу. В это время на последнем, третьем, этапе уже находится Сахалинская область. Здесь даже работает часть образовательных организаций.