Жители Уфы продолжают нарушать масочный режим

В Уфе продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. В рейдах участвуют представители правоохранительных органов, работники Центра общественной безопасности, а также волонтеры и сотрудники Администрации города и администраций районов.

Пресс-служба мэрии Уфы отмечает, что жители города в большинстве случаев имеют при себе маски, но не надевают их. Исправляются горожане только после проведенной профилактической беседы. А те, у кого маски при себе не было, получили ее бесплатно.