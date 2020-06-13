В Уфе женщина-инвалид 10 лет не может выйти из дома

Прошлым летом телеканал БСТ рассказал историю Тамары Раскатовой. Инвалид-колясочник из Уфы девять лет не могла выйти из своей квартиры, куда ее переселили из аварийного жилья. Причина – отсутствие пандуса.

Из комнаты на кухню и обратно – вот единственный маршрут передвижения Тамары Раскатовой за последние 10 лет. Инвалидная коляска едва помещается в дверной проем. Пусть не с первой попытки, но пенсионерка всё же проезжает и ставит чайник. Пока он закипает, в куче документов и отписок пытается найти ответ на многолетний вопрос: когда она сможет без посторонней помощи выйти на улицу?

Решение суда гласит: выделить вне очереди квартиру, подходящую для инвалидной коляски. Тамара Раскатова, жительница г. Уфы

Ещё одна проблема для пенсионерки – элементарно помыться. Если на кухню инвалидная коляска с трудом, но проезжает, то попасть в ванную комнату просто невозможно.

– Десять лет в ванной не мылась. Подъезжаю, дочь меня полотенцем протирает.

За порог собственной квартиры Тамара Раскатова не переступала с тех пор, как грузчики прямо в инвалидном кресле перевезли ее сюда из аварийного дома. Впервые за девять лет она смогла подышать свежим воздухом в прошлом году, когда наш телеканал организовал ей поездку по городу. Вес электроколяски – более 50 килограммов, поэтому без помощи двух взрослых мужчин на улицу было не выйти. Тогда нас сопровождал друг пенсионерки Владимир Маргамов. Он тоже инвалид первой группы. Мужчина рассказывает, что после выхода сюжета на БСТ у подъезда несколько раз собирались представители администрации, общественных организаций. Но дальше слов дело не пошло.

В 2010 году вышло постановление предоставить ей жилье пригодное. Это жилье заведомо непригодное. В администрации спросили: а что согласилась? А был выбор разве? Владимир Маргамов

Владимир Маргамов и Тамара Раскатова дружат почти полвека, но теперь общаются лишь в интернете. По понятным причинам встретиться вживую не получалось. Дело не только в отсутствии пандуса на улице, но и в тамбуре подъезда. Прокуратура города взяла эту ситуацию на контроль и потребовала провести обследование дома на возможность создания безбарьерной среды.

В настоящее время документы поступили в мэрию. Будет рассмотрен вопрос о пригодности жилья. Ришат Галиев, помощник прокурора г. Уфы