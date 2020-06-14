В Башкирии зафиксирован рост цен на некоторые продукты

Эксперты Башстата зафиксировали рост цен на некоторые продовольственные товары. В основном подорожали фрукты и овощи. Аналитики изучили данные за одну неделю: с 1 по 8 июня.
Сильнее всего в Башкирии подорожали яблоки — цена за килограмм в среднем поднялась до 112,41 рубля (на 7,1%). Примерно на столько же процентов подорожала белокочанная капуста, её цена в среднем поднялась до 25,03 рублей (на 7%). Также подорожали морковь – 32,88 рубля (на 4,1%), овощные консервы для детского питания – 470,60 рублей (на 3,3%), гречка – 72,26 рубля (на 3%).
На некоторые продукты цены за неделю наоборот снизились. Так на 11,1% снизилась цена на помидоры (107,42 за кг), на 9,7% — на лук (33,86 рубля), на 8% — на огурцы (80,76 руб.) и на 4,8% снизилась цена на яйца (52,48 рубля за десяток).