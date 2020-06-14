В Башкирии стала известна судьба лося, который испуганно бегал по городу

Печальные новости прибыли из Салавата. В социальных сетях рассказали о судьбе лося, который испугано бегал по городу. Сотрудники муниципальной пожарной охраны нашли животное мёртвым.

Жители Салавата поделились видео, на котором хорошо видно, как молодой лось бегает прямо по улицам города. Лесной зверь успел пободаться с трамваем, распугать прохожих, а местные жители поспешили вызвать спасателей.

Лося, который оказался самкой, нашли у школы №23. На теле животного было большое количество колотых ран. Специалисты предполагают, что лосиха наткнулась на острый забор. Когда спасатели прибыли на место происшествия, животное уже было мертво.