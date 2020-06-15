Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 4,5 тысячи человек

В Башкирии за минувшие сутки обнаружено еще 61 человек с диагнозом Covid-19. Об этом на оперативном совещании в Правительстве Башкирии сообщил министр здравоохранения Максим Забелин. По его словам, общее число зараженных достигло 4 547.

Также он озвучил свежие данные по выздоровевшим. От коронавирусной инфекции удалось излечиться 1 874 пациентам. На лечении находятся 1 030 человек, из них 41 - в тяжелом состоянии: их подключили к аппаратам ИВЛ.

По словам министра, за прошедшие сутки смертей от коронавируса не зафиксировано. Всего за время пандемии от Covid-19 умерло 18 человек.