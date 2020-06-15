Врачи Башкирии отправились в соседнюю республику бороться с коронавирусом

Башкирия продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией не только на родной территории. Бригада врачей и гуманитарная помощь были отправлены в Карачаево-Черкесскую республику. Об этом рассказал Радий Хабиров в социальных сетях.

В соседний регион из Башкирии было отправлено 17 врачей, которые будут бороться с коронавирусом в красной зоне. Среди них инфекционисты, анестезиологи, пульмонологи, терапевты и эпидемиологии. Также в Карачаево-Черкесскую республику из Башкирии была направлена гуманитарная помощь. Были отправлены средства индивидуальной защиты, маски, дезинфицирующие средства и медикаменты.

Бригада врачей из Башкирии вылетает уже сегодня, 15 июня. Гуманитарная помощь отправляется в соседний регион по инициативе Главы Башкирии.