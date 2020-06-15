Синоптики рассказали, когда в Башкирии ухудшится погода

На Башкирию надвигаются северные ветра. Синоптики предупреждают, погода существенно изменится: на смену жаре придут холодные ночи. В некоторых районах республики даже ударят заморозки.
Сегодня, 15 июня, в Башкирии ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, в северных и восточных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем 20-25°.
А вот завтра, 16 июня, днем и ночью в горной местности температура воздуха опустится до -2°.
Региональный МЧС РБ выступил с предупреждением и рассылает сообщения о грядущих опасных природных явлениях.