Синоптики рассказали, когда в Башкирии ухудшится погода

Сегодня, 15 июня, в Башкирии ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, в северных и восточных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем 20-25°.