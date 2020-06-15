Челябинский заповедник «Аркаим» закрыт из-за вспышки коронавируса

Власти Челябинской области призывают отказаться от поездки в регион. Обращение адресовано туристам, которые ежегодно на день солнцестояния приезжают к древнему городу Аркаиму. Однако поселок Калининский, расположенный недалеко от этого места, стал очагом COVID-19.
Сейчас местные базы отдыха, пансионаты и санатории закрыты. Заповедник «Аркаим» и музей также приостановили свою деятельность. Власти Челябинской области предупредили, что любые попытки размещения на территории заповедника будут караться штрафами.