Заросли, гадюки и медведи: в Башкирии журналисты прошли по следам пропавшего немого ребенка

Люди на берегу замерли в ожидании – в лодке тот, кого они искали двое суток без сна и отдыха. 7-летний Ренель Ганиев, истощенный, искусанный насекомыми, замерзшие ноги сведены судорогами, но главное – живой.
Сегодня он уже уверенно пожимает руки своим спасителям. Хотя на коже по-прежнему нет живого места от укусов: в тело успели впиться 6 клещей, а еще комары, мошкара – в глухом лесу ребенок провел две ночи абсолютно один, в тоненькой футболке и шортах. Пил воду из реки, спал на земле, в горной местности, где температура ночью опускалась до 4 градусов. Трудно представить, какой ужас в этот момент испытывал малыш.
Лейтенант полиции Валерий Садретдинов был в составе поисковой группы, которая первой обнаружила Ренеля в лесу. Услышав стон ребенка, оперативник бросился через глухие заросли, под ногой хрустнуло гнилое бревно, и мужчина при падении вывихнул руку. Сегодня прячет ее от нас, говорит, боли в тот момент даже не почувствовал, в голове была одна мысль: помочь как можно быстрее.
Носки, истертые до дыр, до сих пор лежат на том же месте. Мальчик прошагал в них по лесу как минимум 8 километров без обуви. Сланцы, в которых он вышел из дома в деревне Урмантау Салаватского района, Ренель потерял еще в самом населенном пункте. А нашли его близ деревни Первое Идельбаево – там, где поначалу даже не искали, потому что это слишком далеко для 7-летнего ребенка.
Как рассказали местные жители, с Ренелем, который испытывает проблемы с речью, обычно всегда гулял его старший брат. Но на этот раз мальчик сумел как-то улизнуть из-под присмотра и побежал буквально куда глаза глядят.
Небольшая речка Атавка – приток Юрюзани. Именно здесь Ренеля видели в последний раз перед исчезновением. В этом месте он встретился с двумя детьми, которые катались на велосипедах. По их словам, мальчик гулял по берегу и гонял пасущихся коров.
Это реальные кадры, снятые во время поисков Ренеля. А сегодня мы решили повторить его маршрут и были поражены: мальчик прошел по абсолютно диким местам без единой тропинки. Даже нам, взрослым, оказалось настолько сложно идти сквозь заросли, что часть пути решаем пройти по воде.
Следователь Герман Пимонов в числе первых принял участие в поисках, за двое суток прошел по бурелому десятки километров. Как раз он на этих кадрах передает ребенка с лодки на берег. Он же обнаружил и следы Ренеля, место его ночевки в лесу.
Съемка тепловизором с воздуха показала: этот лес кишит дикими животными. Лоси, кабаны, под ногами поисковиков несколько раз мелькали гадюки. А буквально в двухстах метрах от места, где ночевал мальчик, нашли свежие следы когтей медведя на дереве и разоренный им муравейник. В то, что в таких условиях ребенок будет найден живым и невредимым, многие уже не верили.
Но хэппи-энда могло и не быть. Найти мальчика помог счастливый случай, а точнее – внимательность и ответственность другого ребенка. 11-летний Юра Ложкин вместе с отцом сплавлялись по реке. И именно Юра услышал плач Ренеля откуда-то с берега. Туристы причалили, прочесали кустарник, но ребенка не нашли и позвонили в диспетчерскую службу. Информацию принял сотрудник администрации района Айгиз Ахмедьянов. Сам отец двоих детей, он в составе поисковой группы тоже выдвинулся по указанным координатам и вместе с остальными обнаружил малыша.
В эти дни Ренель стал родным для множества совершенно незнакомых ему людей. Чужая беда сплотила сотни человек и отнюдь не только тех, кто был здесь по долгу службы. В сложнейших поисках принимали участие жители окрестных деревень, добровольцы поисковых отрядов, многие приехали из Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга. В школе села Урмантау был развернут оперативный штаб.
Все это время была на ногах и школьный повар Рушания Мингажева – готовила еду для тех, кто участвовал в поиске. Чай заваривала в двухсотлитровом котле, чтобы хватило на всех. И с надеждой расспрашивала поисковиков, возвращавшихся из леса.
Приходилось отрабатывать сразу несколько направлений: это были и водолазные работы, и поиск в лесу, и в горах. Вот, например, добровольцы едва не падают, спускаясь по отвесному каменистому склону.
Не исключали и криминальный характер исчезновения: следователи допросили каждого жителя деревни, и особенно – ранее судимых. Тщательно исследовали и большую пещеру близ деревни.
Именно ради таких эмоций добровольцы занимаются поисками, говорит представитель поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Олеся Пышкина. Школьный учитель в прошлом, она пришла в отряд три года назад, и вскоре поиски стали главным делом ее жизни, за которое она не получает ни копейки. Свою нынешнюю работу она специально подыскивала так, чтобы была возможность совмещать с волонтерской деятельностью. А в глазах окружающих часто видит недоумение: мол, зачем?
Но, конечно, далеко не у всех историй бывает счастливый финал. Глубокий след в памяти поисковиков оставила недавняя трагедия в Гафурийском районе, очень похожая на историю Ренеля: такой же неговорящий ребенок, также гулявший по берегу реки. 9-летнего Рустама искали больше двух недель – снова в горах и лесах с медведями. На этот раз поиски осложнялись еще и выпавшим снегом.
В ходе этих поисков близ деревни Нижний Ташбукан на два часа техникой перекрыли русло небольшой реки. Здесь, на дне, и нашли тело мальчика в полутора километрах от деревни. И самым страшным, говорят добровольцы, в этой истории для них оказалось равнодушие людей.
История отряда «Лиза Алерт» в России началась 10 лет назад, когда в Подмосковье потерялись 5-летняя девочка Лиза Фомкина и ее тетя. В то время волонтерских поисковых отрядов еще не существовало, а правоохранительные органы в первые дни практически не искали потерявшихся. Тогда незнакомые люди впервые объединились, чтобы искать, но еще не умели этого делать. Тело Лизы нашли на 9-й день, девочка замерзла. По словам врачей, добровольцы опоздали всего на день. С тех пор поисковые отряды, названные в честь погибшей Лизы, стали появляться в разных регионах страны, и теперь это настоящие профессионалы, работающие по-прежнему бесплатно.
По статистике, если поиски начаты в первый день, шансы найти потерявшегося живым равны 95 процентам, на второй день они уменьшаются почти вдвое, а на третий день падают до 30 процентов. И хуже всего,говорят волонтеры, это неизвестность, как, например, в нашумевшей истории уфимской семьи Мазовых. Отца с двумя детьми ищут уже больше полугода. Недавно спасатели возобновили поиски на воде, но результат по-прежнему отрицательный.
Они привыкли не проходить мимо даже там, где, на первый взгляд, помощь не нужна. Во время учений в парке Лесоводов добровольцы натыкаются на нетрезвого мужчину. Но ведь и это чей-то отец, сын, брат, которого ищут.
У многих из них в машинах два комплекта одежды. Спецовка и термобелье для ночных поисков и костюм с галстуком, чтобы с утра сразу на работу. Они не ищут ни признания, ни денег и сами до конца не понимают, что их толкает бросать все дела и мчаться на поиск незнакомых людей. Говорят: единственная награда для них – услышать два коротких слова: «Найден. Жив».